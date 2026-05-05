El decano del Colegio de Obstetras en Junín, Wide León Lobo, expresó su preocupación por el incremento de las cesáreas en los hospitales, en comparación con los partos vaginales que se atienden en los centros de salud, como parte del primer nivel de atención.

Según información de la Diresa Junín, en el primer semestre del año 206, hubo 4796 partos atendidos. Por cesárea son 1909, mientras que los partos vaginales son 2877. La Organización Mundial de la Salud, precisa que las cesáreas deberían ser menor al 20% del total de atenciones y en ocasiones en Junín se superan el porcentaje esperado, cuando solo se deberían atender un parto por cesárea en situación de emergencia.

“Lo mejor para las gestantes es que su parto sea vía vaginal, porque la recuperación es más rápida, en dos horas ya se pueden levantar y dar de lactar a su bebé, pero tras la cesárea una mujer tiene que estar por 6 horas inmovilizada y, si no tiene un buen cuidado, corre el riesgo de una infección”, mencionó dijo el decano de obstetras Wide León.

En Huancayo, las cesáreas en su mayoría se atienden en el hospital El Carmen, por las complicaciones con las cuales son evacuadas al nosocomio materno infantil. En enero y febrero se atendieron 32 cesáreas y 4 partos espontáneos.

La directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, manifestó que la indicación de la cesárea, se da porque de esto depende la salud y la vida de una paciente.

En muchas ocasiones tienen que atender partos eutócicos (vaginales), cuando las pacientes ya están en el hospital. “Muchas de las pacientes que llegan son auto referidas, es decir que deciden llegar al hospital y piensan que un parto será atendido mejor en un hospital que en un centro de salud, que está mas cerca a su casa”, indicó la funcionaria.

La cesárea es una intervención quirúrgica para extraer al bebé mediante una incisión en el abdomen y útero materno.