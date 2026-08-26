Recorrer las nueve provincias, visitar espacios históricos y culturales y reunir nueve sellos puede convertirse en “Ciudadano Cultural”. Ese es el desafío que propone el “Pasaporte Cultural” en Junín, iniciativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Junín. La propuesta busca “acercar a la ciudadanía de una manera mucho más interactiva con su patrimonio cultural”, señaló el director de la DDC Junín, Javier Rojas León, quien destacó que la propuesta ya registra un incremento de hasta 10 % en las visitas a algunos de estos espacios.

Destinos

La ruta incluye lugares como la Catedral de Tarma, la Casa Museo de Flor Pucarina y el museo de sitio de Wariwillka en Huancayo, además de bibliotecas y otros museos de la región. Cada espacio entrega un sello diferente, por lo que completar el pasaporte implica conocer distintos rostros culturales de Junín. Quienes consigan nueve sellos recibirán el reconocimiento de “Ciudadanos o Ciudadanas Culturales”. Además, los primeros 100 en completar el recorrido accederán a premios vinculados con la producción cultural de las provincias.

Promocionan.

El pasaporte incorpora códigos QR que se actualizan diariamente para informar sobre los espacios culturales. A la ruta se han sumado restaurantes como Huancahuasi en el distrito de El Tambo y el Castillo Tampuyachayhuasi del distrito de Huachac. La iniciativa también será presentada en la Feria Internacional de Cajamarca, la Biblioteca Nacional y la Casa de la Literatura Peruana, en Lima, y ya llegó a países como Brasil y los Países Bajos a través de juninenses en el extranjero.