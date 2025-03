No son rescatistas, pero todos los días recorren las orillas del río Mantaro, pidiendo a Dios que les devuelva a sus seres queridos. Han pasado ya 28 días, desde que el auto negro de placa W4W-437, cayó al caudaloso torrente en La Oroya con cinco ocupantes y hasta ahora no encuentran tres cuerpos.

“No nos vamos a ir, hasta encontrarlos. Mi hijo fue rotado por un mes al hospital EsSalud y halló la muerte”, nos dice Meri Pinto, madre del médico José Maco Pinto (35).

Meri se mudó de Lima a Huancayo desde el 17 de febrero, para encontrar al último de sus cinco hijos. Ella halla consuelo, pide a Dios que acabe este suplicio, mientras aprieta sobre su pecho la foto de su hijo. Junto a Meri, los familiares del mecánico Jhosep Álvaro Chávez Palomino (23), piden ayuda para buscar a los desaparecidos.

con fe. Jhosep, natural de Churcampa - Huancavelica, era el último de 5 hermanos. El fatídico 15 de febrero se dirigía a trabajar a Lima, después de visitar a su familia. Su hermano Felber llegó desde Piura para buscarlo. “Estamos desesperados, ya no tenemos recursos para la búsqueda. Necesitamos ayuda”, dijo.

Para Cristel Ottos, cada día que pasa, la angustia devora su alma; el padre de sus dos hijos, Héctor Tomasini Huatuco Jumpa (31), estaría atrapado en el volante del auto negro. “Ya no sabemos qué hacer, todos los días vamos al río Mantaro, amanecemos allí, a veces no tenemos ni que comer y no los encontramos”, comenta la madre de dos niños 9 y 3 años.

Ayer, los familiares de los tres desaparecidos llegaron hasta el parque Huamanmarca, para pedir apoyo. “Pedimos el apoyo de las autoridades, del gobernador Zósimo Cárdenas y del alcalde Dennys Cuba, para que se realice una ortofotografía aérea que nos ayude a localizar el vehículo. Cada kilómetro de búsqueda cuesta mil soles, y por día necesitamos recorrer unos 4 kilómetros”, explica Cristel.

Las brigadas de rescate provenientes de Huaraz, Lima y el Escuadrón de Emergencia de Huancayo, siguen buscando los cuerpos, pero la naturaleza no da tregua. La crecida del río y la turbidez del agua impiden localizar el vehículo sumergido.

En medio de la tragedia que viven las tres familias, ellos no pierden la esperanza que el Hatun Mayo (río Mantaro), les devuelva los cadáveres de José, Héctor y Josep. Mañana es otro día y la búsqueda continúa a orillas del Mantaro, en medio de plegarias. Cualquier ayuda al 950276419 (Yape).