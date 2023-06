Cada año, se incrementan los siniestros y las muertes en moto. Muchas de las víctimas fallecen porque no tenían el casco o lo llevaban suelto. La madrugada del lunes, Dennys Maki Mucha Egoavil (24), se convirtió en otra víctima al estrellar su motocicleta contra un camión de carga. El joven trabajador no tenía casco, su unidad menor estaba sin placa. Su acompañante quedó malherido.

Ocurrió a las 03:45 de la madrugada en el kilómetro 8 de la carretera Colpa - Yanacancha, en la zona de Miskipata distrito de San Juan de Jarpa en Chupaca. Dennys Mucha, chocó violentamente con el camión de carga, de placa B8I-863, conducido por Félix Mendoza Villazana (51).

El motociclista murió en forma instantánea, su acompañante, I.G. (16), resultó gravemente herido.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín: Solo tres de cada 10 escolares entiende lo que lee

Según la Policía de Orcotuna, el accidente se produjo por el exceso de velocidad con el que se desplazaba la moto. La víctima no llevaba puesto el casco de seguridad, la unidad no tenía SOAT. El chofer del camión, Félix Mendoza quien quedó detenido por homicidio culposo, refirió a las autoridades que el motociclista apareció a velocidad y no pudo esquivarlo.