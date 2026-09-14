Un total de 101 383 ciudadanos de Junín votarán por primera vez en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, tras haber cumplido o estar por cumplir 18 años hasta el 4 de octubre, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Del total, 51 653 son varones y 49 730 mujeres.

Huancayo concentra la mayor cantidad de nuevos electores, con 41 448, seguido de Satipo con 19 091 y Chanchamayo con 13 618. En la jurisdicción de la ODPE Huancayo, que comprende 16 distritos y siete centros poblados, destacan Huancayo distrito, con 8 939 nuevos electores, y Chilca, con 7 020. La jefa de la ODPE Huancayo, Mary López.

“Esta primera experiencia electoral representa una oportunidad para que los jóvenes conozcan sus responsabilidades y se informen antes de acudir a las urnas”, señaló López, quien también explicó que los ciudadanos que cumplan 18 años hasta la fecha de las elecciones podrán participar en la jornada.

“Todos aquellos jóvenes o ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 4 de octubre pueden ir a votar, están ellos dentro del padrón electoral”, señaló. La funcionaria remarcó además la importancia de que los nuevos electores conozcan previamente cómo será la votación y revisen la información oficial sobre su local y mesa de sufragio.

La jefa de la ODPE Huancayo también explicó que la cantidad de opciones que aparecerán en la cédula dependerá de la circunscripción electoral. En las capitales de provincia, como Huancayo, la cédula tendrá tres columnas: para elegir al gobernador y vicegobernador regional, al consejero regional y al alcalde provincial. En los demás distritos se incorporará una cuarta columna, correspondiente a la elección del alcalde distrital.

“Por ejemplo, en el caso de Pucará, como se trata de un distrito, sí tienen las cuatro elecciones”, detalló.

“Instamos a la población, a que pueda informarse sobre este proceso electoral porque son ellos los que van a elegir a sus futuros gobernantes”, manifestó López.

Para estas elecciones, la ONPE contempla en Junín 472 locales de votación y 3 680 mesas de sufragio, donde podrán ejercer su derecho al voto 1 070 525 ciudadanos. La jornada electoral se realizará el 4 de octubre, cuando los nuevos electores tendrán su primer encuentro con las urnas.