Un total de 11 073 ciudadanos asumieron como miembros de mesa en la región Junín, tras la instalación de 3 691 mesas de sufragio, según el balance de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE en Huancayo. Todos ellos (sean titulares, suplentes o ciudadanos de la fila) podrán acceder al incentivo económico de S/ 165, siempre que hayan cumplido con toda la jornada electoral.

La gestora regional, Lucy Galarza, informó que el proceso se desarrolló con normalidad en la mayoría de locales. No obstante, en casos puntuales, como en la ODP de Chanchamayo, se tuvo que completar mesas con electores.

En cuanto al procesamiento de resultados, explicó que las actas electorales ingresan progresivamente a los centros de cómputo de cada ODP, donde son escaneadas y transmitidas al sistema nacional. Indicó que el número de actas observadas fue mínimo. “En Huancayo hubo alrededor de 11 actas observadas, son pocas en realidad”, detalló, agregando que estas son derivadas al Jurado Electoral Especial para su resolución.

Respecto al incentivo económico, Galarza recordó que los miembros de mesa deben registrarse en la plataforma virtual de la ONPE para acceder al pago. “Se tienen que inscribir lo más antes posible”, indicó. El sistema valida la información con las actas electorales, donde figuran las firmas de quienes cumplieron el rol.

Los miembros de mesa deben registrarse en la plataforma de la ONPE para cobrar el incentivo: compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe

Asimismo, precisó que el pago podrá realizarse mediante depósito en cuenta bancaria o de manera presencial en el Banco de la Nación, según la elección del beneficiario.