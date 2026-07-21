La Municipalidad Provincial de Huancayo inició la demolición de 54 viviendas declaradas inhabitables en el distrito de Chupuro, luego del sismo de magnitud 5.1 registrado el último sábado en la provincia de Huancayo, región Junín. La medida busca evitar riesgos ante el posible colapso de estructuras con daños severos.

La evaluación realizada por personal de Defensa Civil y la Gerencia de Desarrollo Urbano determinó que 43 viviendas de los sectores Estrellita y Carmen Pampa, además de otras 11 ubicadas en Chonta y Centro Unión, presentan daños que impiden que sean ocupadas.





Retiro de viviendas afectadas

Durante las labores se utilizará maquinaria pesada para retirar escombros y realizar demoliciones controladas, previo empadronamiento y autorización de los propietarios. El alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, señaló que las familias afectadas permanecen en riesgo mientras continúen en inmuebles con daños estructurales.

“Es alarmante la cifra. Se ha dado una información preliminar que eran 280 viviendas en la localidad de Chupuro; podemos verificar fehacientemente que esa cantidad de viviendas están en riesgo de colapso. Nuestros vecinos están en riesgo de perder la vida porque están en una infraestructura prácticamente que en cualquier momento se puede caer”, refirió.

Apoyo para damnificados

La municipalidad informó que viene gestionando el acceso al bono de arrendamiento de 500 soles mensuales durante dos años para las familias que necesiten trasladarse a viviendas seguras. Además, continúa el empadronamiento de damnificados en Chupuro y otros distritos afectados como Viques, Huayucachi y Huacrapuquio.

El sismo también generó pérdidas en actividades ganaderas de la zona, con reportes de animales muertos tras el desprendimiento de muros y techos. Las autoridades mantienen coordinaciones con el Ministerio de Vivienda e Indeci para atender la emergencia.