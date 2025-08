Mañana se llevará a cabo el Examen de Admisión 2025 - II de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), son un promedio de 5500 los postulantes que se inscribieron para las 1396 vacantes divididas entre las 38 carreras profesionales. Acá te informamos todo lo que tienes que saber para acudir a tu prueba.

Examen

Se dividió en dos días, mañana sábado 02 de agosto para las áreas I y IV, mientras que para el domingo 03 de agosto rendirán su evaluación los postulantes a las áreas II, III y V.

Este examen se rendirá de manera descentralizada en las ciudades de Huancayo, Satipo y Tarma, el horario de ingreso para todas las sedes, será desde las 6:45 a.m. hasta las 8:00 a.m. mientras que la evaluación de 50 preguntas inicia a las 9:00 a.m. con una duración de 2 horas.

La Comisión de Admisión, recomendó asistir en buzo y zapatilla ya que se tiene prohibido vestir, portar o llevar: celulares, usb, reloj, llaveros, audífonos, chip, correas, carteras, mochilas, aretes, anillos, piercing, gorros, poleras con capucha, casacas gruesas, zapatos de plataforma o zapatos de seguridad. Además de lápiz, borrado y tajador.

Los postulantes también deben contar para su identificación con dos fichas de inscripción y DNI original (vigente o caducado). De no tener DNI se identifican con la hoja C4 de RENIEC.

Las autoridades aseguraron que este examen cuenta con todas las medidas de seguridad y se tendrá la presencia de representantes de la Fiscalía Penal de Huancayo y la Policía Nacional del Perú (PNP), para garantizar la transparencia en este proceso de admisión.