Llegó el día. Hoy, 12 de abril, más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

En Junín, según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), son 1 millón 62 mil 500 electores, de los cuales un gran porcentaje —el más grande, en realidad— son jóvenes de entre 18 y 29 años, alrededor de 229 mil. De aquí se desprende el grupo de los “primerizos”: en la región, son un total de 105 mil 518 jóvenes que apenas cumplieron los 18 años y que acudirán por primera vez a votar.

Huancayo concentra la mayor parte de estos jóvenes con 43 mil 276, seguido de Satipo (19 mil 839) y Chanchamayo (13 mil 972). El resto de provincias no supera los 10 mil; por su parte, la provincia de Junín apenas alcanza 1 647 votantes “primerizos”.

MESAS

Para este proceso electoral, la región se dividió en cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), las cuales instalaron 3 mil 691 mesas de sufragio en 469 locales. La distribución se organizó de la siguiente manera: Chanchamayo (123 locales y 1 026 mesas), El Tambo (124 locales y 973 mesas), Huancayo (91 locales y 805 mesas), Jauja (77 locales y 456 mesas) y Tarma (54 locales y 431 mesas).

MATERIAL

En la jurisdicción de la ODPE Huancayo, el material electoral llegó a inicios de esta semana y desde el jueves se ha trasladado a los locales de votación en las zonas más alejadas. Ayer también se desplegó material electoral a 9 distritos y 6 centros poblados de la jurisdicción a través de un total de 115 vehículos, partiendo a localidades como Cullhuas, Pucará, Marcavalle y, posteriormente, a los colegios de la zona urbana.

“Las cajas contienen material electoral crítico: cédulas, actas, sobres de seguridad, así como lapiceros, los refrigerios, cintas y todo lo necesario”, detalló Lucy Galarza, gestora de la ORC – ONPE, quien también dio varios apuntes para la jornada democrática de hoy.

Lucy Galarza, gestora de la ORC-ONPE

MIEMBROS DE MESA

Galarza fue enfática sobre la puntualidad y el orden que deben mantener los elegidos para conducir el proceso.

“Se les pide a las 6:00 a.m. a titulares y suplentes. Si instalan y el suplente llega después, ya tendrá falta y multa”, advirtió Galarza.

Durante la jornada, ellos son la máxima autoridad y deben prevalecer frente a los personeros políticos.

“No es cierto que el personero tenga más autoridad. Los miembros son la máxima autoridad y, si algún personero está interrumpiendo, pueden solicitar que se retire”, detalló.

Respecto al uso de celulares, está prohibido manipularlos en la mesa de votación y si requieren hacer una llamada urgente, deberán salir del aula.

Por otro lado, la logística incluye la entrega de un refrigerio (galletas, agua y atún) al mediodía por parte de la ONPE. Su consumo será flexible y los miembros de mesa pueden llevar sus alimentos.

ELECTORES

Los locales estarán abiertos desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Para agilizar el proceso, Galarza recomendó estrategias de horario.

“Sugerimos a los adultos mayores y embarazadas ir después del mediodía porque ya hay poca afluencia”, precisó.

Ante los fakenews de “lapiceros con tinta borrable” en redes sociales, Galarza los desmintió.

“Hay que olvidarnos de esas noticias falsas. Si el ciudadano es desconfiado, puede llevar su propio lapicero, pero debe ser de color azul”, recomendó.

Otro cambio importante que los ciudadanos notarán es la ausencia del tradicional holograma que se pegaba en el DNI.

“El holograma ya no va. Todo está sistematizado y luego se hace captura de omisos para que paguen su multa”, aclaró.

Finalmente, sobre las gigantescas cédulas de esta elección bicameral, recomendó informarse bien, recordando que el elector puede optar por un “voto lineal o cruzado” según sus preferencias.