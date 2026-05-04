Uno de los últimos atletas que lograron medalla para el Perú en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, realizado en Chile, fue detenido la tarde del sábado 2 de mayo, luego de ser acusado del del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos, en agravio de una menor de edad, que también se viene preparando para ser deportista profesional.

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, en Huancayo, cerca de las 3:30 de la tarde del último sábado, notaron una agresión física entre dos varones, en el sector de San Carlos, uno de ellos es César R.D.(28), quien era atacado por el padre de una menor de 14 años de edad, señalando que había violado a su hija.

Denuncia

Según el parte policial, el habría ocurrido cerca de las 11:30 de la mañana del último sábado, luego que César y la adolescente, salieran de su entrenamiento en el estadio Huancayo.

La menor contó que el marchista olímpico la invitó a comer una pizza que compraron en uno de los establecimientos de la avenida Ferrocarril, luego se dirigieron hacia el río Mantaro, en el distrito de San Agustín de Cajas, a bordo de la camioneta del atleta, lugar donde se habría producido los tocamientos contra la menor, quien retornó a su casa y contó el hecho a sus padres.

Tras enterarse de lo ocurrido, los progenitores de la presunta agraviada, llamaron al atleta y acordaron aclarar el caso en el parque Túpac Amaru, de San Carlos, lugar donde se desencadenó la gresca entre ambos.

Cerca de las 4:30 de la tarde del sábado 2 de mayo, los agentes intervinieron a César en la cuadra 7 de la avenida Uruguay, frente al parque en mención. Tras hacerle conocimiento de los motivos de su detención, fue trasladado a la Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de la Divincri de El Tambo, para continuar con las diligencias.

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