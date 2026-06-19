El camino a casa después de clases era largo, por ello Kenyi M.F. (13), era llevado en una bicicleta por su vecino. Esta vez el retorno terminó en tragedia, el alumno que cursaba el segundo año de secundaria en la I.E. San Francisco, murió junto con Carlos Martín Vásquez Vargas (65), luego que la unidad menor fue embestida por un pesado camión.

El accidente ocurrió, a la altura del kilómetr o 81+200 de la Carretera Junín – Cerro de Pasco. Las víctimas, se desplazaban en una bicicleta con dirección al caserío de Conoc, luego de salir del distrito de Carhuamayo. Tras el impacto del remolcador Volvo de placa ANJ-929 con cisterna BCO-972, conducido por Michael Huamán Ávalos (45), el estudiante y sexagenario salieron despedidos y perecieron.

Lamentan

Según la declaración preliminar brindada a los policías de Carhuamayo por el conductor Michael Huamán, el accidente se habría suscitado debido a la falta de visibilidad causada por las luces altas y neblineros de un vehículo que circulaba en sentido contrario, lo que le impidió advertir la presencia del alumno y anciano.

Los agentes hallaron los cuerpos sin vida a unos 30 metros de la calzada, junto a la bicicleta en la que se desplazaban rumbo al caserío de Conoc . El conductor de la pesada unidad fue retenido por presunto homicidio culposo.

“Tu sonrisa, alegría y compañerismo quedarán por siempre grabados en las aulas y en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerte. Hoy te despedimos con dolor”, fue el mensaje de sus amigos y docentes.