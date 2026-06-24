La agricultura en Junín podría enfrentar un desafío generacional. Mientras cada vez menos jóvenes permanecen en el campo, las mujeres han asumido un rol cada vez más importante en las actividades productivas de la región, según informó el titular de la Dirección Regional de Agricultura Junín (DRAJ), Douglas Monroe, en marco del Día del Campesino.

El funcionario señaló que solo entre el 15 % y 20 % de los agricultores son jóvenes, debido a que muchos migran a las ciudades en busca de oportunidades laborales y educativas. “La migración del agricultor joven a la ciudad en la última década ha tenido una tasa de crecimiento exponencial”, afirmó.

Mujeres. En contraste, destacó el avance de la participación femenina en el sector agrario. De acuerdo con las estimaciones de la institución, cerca del 50 % de la población agrícola regional está conformada por mujeres. “La mujer agricultora está jugando un aporte importante en la agricultura. Ahora tú ves muchas mujeres que se dedican a esta actividad”, sostuvo.

Monroy recordó que Junín cuenta con productores dedicados a cultivos emblemáticos como el café, cacao, papa, maíz, quinua, palta y otros más, y resaltó el esfuerzo diario de quienes trabajan la tierra.

“Son ellos los que se fajan desde el amanecer hasta el anochecer para poder tener los alimentos que consume toda la población. El Día del Campesino es todos los días”, expresó.