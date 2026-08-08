El ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionó duramente las condiciones que encontró durante su recorrido por los hospitales Daniel A. Carrión y El Carmen y señaló que las principales deficiencias están relacionadas con la gestión interna. “No funciona la administración, no funciona la logística y no funciona el mantenimiento”, afirmó. Aunque destacó el trabajo de médicos y enfermeras, responsabilizó al área administrativa por la demora en los procesos.

Dyer también cuestionó lo que observó dentro del hospital Carrión. “Vas al Carrión, la batalla está abajo, en emergencia, en la UCI; vas al quinto o cuarto piso, la gente de administración está súper bien”, manifestó. En esa línea, criticó la falta de insumos y medicamentos y advirtió que incluso equipos como el tomógrafo y los rayos X no estarían funcionando adecuadamente.

“¿Qué pueden hacer ellos si no tienen ni siquiera insumos, no tienen medicamentos?”, cuestionó.

Respecto al hospital El Carmen, el ministro señaló que todavía existen “muchas cosas que hacer”. Respecto a una eventual declaratoria de emergencia del nosocomio, indicó que esta posibilidad requiere un informe especial, aunque reconoció que existen zonas que necesitan atención.