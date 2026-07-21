La Dirección Regional de Educación (DRE) Junín inició la atención socioemocional a los escolares afectados por el sismo en las zonas de emergencia, principalmente en el anexo de Pumpunya, donde se identificó a menores con miedo, nerviosismo y cuadros de duelo.

La especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, Maura Enciso Martínez, informó que el equipo PREVAED realiza primero labores de contención emocional y, de ser necesario, deriva a los estudiantes a psicólogos del sector Salud.

“Hemos encontrado niños muy asustados. Si no logran recuperarse con el soporte socioemocional, vamos a derivarlos a los especialistas”, explicó. La especialista precisó que, hasta el momento, se han identificado cuatro casos críticos en estudiantes de nivel inicial y primaria, quienes presentan dificultades para hablar, temor constante y miedo a que ocurra otro sismo.

Asimismo, indicó que las actividades educativas continúan en espacios temporales, como carpas y patios, priorizando el soporte emocional y lúdico antes del retorno a las clases regulares.

“Los niños tienen derecho a la educación, pero primero debemos ayudarlos a superar esta emergencia”, señaló.