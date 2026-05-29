Más del 50% de las viviendas de la región Junín podrían quedar afectadas o colapsar ante un sismo de gran magnitud debido a las fallas geológicas identificadas en Huaytapallana, Ricrán y Gran Pajonal, advirtió el subgerente de Defensa Civil, José Vásquez. El funcionario alertó que gran parte de las construcciones de adobe, viviendas levantadas sin criterios sismorresistentes y casas ubicadas en laderas representan un grave riesgo para la población.

“El colapso de estas viviendas generaría la mayor cantidad de muertos en un eventual sismo”, sostuvo Vásquez al explicar que en Junín aún existen numerosas viviendas de adobe con más de 50 años de antigüedad.

Añadió que muchas edificaciones de material noble fueron levantadas mediante autoconstrucción, sin respetar el Reglamento Nacional de Edificaciones, mientras que otras se ubican en pendientes mayores a 30 grados, consideradas zonas de alto riesgo.

Vásquez recordó que Junín es altamente vulnerable debido a la presencia de tres fallas geológicas activas identificadas por el Instituto Geofísico del Perú. “Cualquiera de estas fallas podría activarse y generar un sismo de gran magnitud dentro de la región”, afirmó el funcionario.

El simulacro será hoy a las 10 a.m. y tendrá como escenario un sismo de 7 grados provocado por la activación de la falla geológica de Huaytapallana. Se desarrollará en la plaza Huamanmarca de Huancayo, aunque cada provincia adaptará el ejercicio según sus principales riesgos. En la Selva Central, por ejemplo, se incluirán lluvias intensas y desbordes de ríos como parte del escenario multipeligro, según Defensa Civil.