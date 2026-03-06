El miedo y la violencia sigue siendo parte de la vida de muchas mujeres que se convierten en víctimas de feminicidios. En las últimas horas, Lourdes Soto Oré (28), madre de 3 hijos, natural de Pomacancha – Jauja, fue asesinada a puñaladas por Luis Miguel Huatuco Flores (31), quien prometió amarla y cuidarla.

Ayer, un trabajador airado cortó el cuello con un cuchillo a su pareja en Huancavelica. Ana A.G.P. (30), está grave.

Cuando Lourdes Soto, dejó su natal Jauja con su pareja Luis Huatuco, no se imaginó que la atacaría la noche del 01 de marzo en su casa de Paracas (Pisco).

Terrible acto

Según la Policía, una fuerte discusión precedió al ataque y los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía que encontró a la madre con varias heridas en el abdomen.

Cerca de ella estaba Luis Huatuco quien con ese puñal se habría causado heridas en el pecho. Los restos de la víctima serán trasladados a Jauja y el presunto feminicida está en el hospital.

Y la madrugada de ayer, fue evacuada al hospital de Huancavelica, Ana A.G.P. (30), con una herida a la altura del cuello causada por un puñal.

En el nosocomio diagnosticaron shock hipovolémico y lesión cervical.

Según las investigaciones, Ana fue agredida por su conviviente Paúl K.P.C. (34), tras una riña en el barrio de San Cristóbal – Huancavelica. El atacante fue detenido en el distrito de Ascensión, vistiendo las mismas prendas manchadas de sangre.