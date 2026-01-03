El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identificó a Junín como la segunda región más expuesta a las inundaciones que se podrían registrar en el primer trimestre del año. De esta forma, unas 146 459 personas se encuentran expuestas.

El informe identifica dos niveles de riesgo, alto y muy alto, basándose en las características peligrosas de los terrenos y el pronóstico de lluvias con tendencia a incrementarse entre enero y marzo. Junín tiene 80 centros poblados en riesgo muy alto.

El escenario más propenso para inundaciones será la provincia de Yauli; según el Cenepred, unas 4983 viviendas y 11 425 personas resultarían afectadas solo en el distrito de La Oroya.

Santa Rosa de Sacco será la segunda localidad en riesgo muy alto: allí 3904 viviendas y 8956 habitantes se verían afectados, mientras que Nueva Morococha registraría 1059 viviendas y 3663 pobladores afectados.

“Desde el 2024 ha habido lluvias irregulares; los problemas son en los ríos Yauli y Mantaro. Desde el año pasado ya hemos hecho la descolmatación, hemos hecho la limpieza”, señaló al respecto el alcalde de la provincia de Yauli, Edson Crisóstomo, quien aseguró que su provincia está preparada.

Otras localidades con riesgo muy alto son Acobamba, Ruraymayca y Picoy (en Tarma), Huamancaca Chico (Chupaca), Comas (Concepción) y Chongos Alto (Huancayo).