Dos hijos huérfanos y un esposo desconsolado deja Jenifer Jurado Valerio, la joven madre de apenas 19 años que murió a causa de un síndrome de Hellp y derrame cerebral.

El caso de esta joven proveniente de cerro Picaflor en Pichanaqui, conmovió a Huancayo, ya que estaba grave en UCI y necesitaba la transfusión de plaquetas y sus familiares dormían en la calle. Pese a todos los esfuerzos no resistió y murió dejando dos hijos huérfanos.

En la región Junín, en cuatro meses del 2024, se registran ocho muertes maternas.

La directora adjunta del hospital El Carmen, Mary Carlos detalló que en el nosocomio, la primera muerte materna se registró el 26 de marzo, de una paciente procedente de Oxapampa, era una mujer de 31 años, que sufría un cuadro hipertensivo del embarazo, síndrome de Hellp y hemorragia intracerebral.

La segunda muerte ocurrió el 23 de abril, se trata de una joven de 22 años procedente de Andamarca, que también tenía cuadro hipertensivo, síndrome de Hellp.

La tercera muerte ocurrida el 27 de abril, es una paciente de 19 años procedente de Pichanaqui, que registra un síndrome de Hellp, cuadro hipertensivo y hemorragia intracerebral.

SIN ACCESO.

“Las madres que han muerto son de lugares alejados, donde a veces no tienen acceso a los servicios de salud, no cuentan con los controles prenatales adecuados y, como no se identifican estos riesgos, llegan muy tarde al hospital”, comentó la médico Mary Carlos.

Explicó que el cuadro hipertensivo del embarazo que afecta a las gestantes, tiene como síntomas la cefaleas, es decir el dolor de cabeza.

Las gestantes miran cómo luces, además presentan ardor en el vientre. Ante este cuadro de inmediato deben acudir a un centro de salud o a un hospital. Esta complicación se presenta a las 22 semanas de gestación y si se detecta a tiempo se puede controlar y salvar a la madre y al bebé.

Este fue el caso de una paciente de 38 años, que llegó con un cuadro hipertensivo. Se le practicó una cesárea pese a que los familiares no querían, estuvo intubada en UCI, pero ya está recuperada y pronto estará con su hijo, que nació prematuro. Esta mujer era familiar de una de las madres fallecidas en el hospital el Carmen.





preocupa. La coordinadora regional de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa Junín, Livia León Borja, informó que en lo que va del año se han registrado 8 muertes maternas, 5 son netamente de la región Junín, en Pichanaqui, Pangoa, Satipo y Tarma y las otras son de pacientes que murieron en Junín, pero otras dos provienen de Huancavelica y Oxapampa.

En los diagnósticos se puede ver que son por preclamsia, retención plascentaria y síndrome de Hellp. En el año 2023, se cerró con 16 muertes maternas.

Para reducir las muertes maternas, la Diresa Junín, realiza actividades para reducir los partos domiciliarios, ya que en las comunidades nativas no hay puestos de salud, pero el personal de salud realizan actividades programadas de visitas a las gestantes. También se busca mejorar el equipamiento, insumos y medicamentos para una atención en el parto y el puerperio. Una gestante como mínimo debe tener unos 6 controles prenatales para garantizar un embarazo sin complicaciones.