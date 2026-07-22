Un servidor nombrado de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, falleció la mañana de ayer, luego de sufrir lo que sería un paro cardiaco en plena sesión de Consejo Regional de Junín. La víctima era inspector laboral y esperaba dar su discurso para el cambio del ROF lo que les permitairía fiscalizar a las microempresas.

Coincidentemente a las 11:14 de la mañana de ayer se registró otro sismo de 3.5 en escala de Richter, lo que motivó a la evacuación de los trabajadores de la sede del Gobierno Regional de Junín, pero no lo hicieron los del Consejo Regional, pocos minutos después el servidor se desvaneció.

“Entiendo que el abogado ha sufrido una crisis que los galenos van a evaluar. Él (Juan) estaba sentado y se le dio toda la atención con los médicos que estaban acá”, dijo el consejero Fernando Morales.

El reclamo de los fiscalizadores

Se trata del inspector laboral, Juan Flores Samudio, quien buscaba que el Consejo Regional de Junín, modifique el ROF (Reglamento de Organización y Funciones) y que faculte a los inspectores a cumplir con sus funciones de fiscalización en las más de 15 mil 400 micro empresas que se tiene en la región.

“La facultad inspectiva pasó de la Sunafil a las direcciones regionales de Trabajo desde el 10 de julio. En Junín no se cuenta con el órgano inspectivo y necesitamos modificar el ROF que fue cambiado”, mencionó la abogada Sarica Espinoza.