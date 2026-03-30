Trabajadores del servicio de emergencia del Hospital Carrión protestaron en los exteriores del Gobierno Regional de Junín, exigiendo abastecimiento de insumos médicos y el respeto a sus turnos de guardia.

El personal denunció que desde hace varios meses el hospital no cuenta con medicamentos ni materiales básicos, lo que obliga a los pacientes, muchos de bajos recursos, a comprar por su cuenta implementos indispensables. Esta situación, indicaron, afecta directamente la calidad de atención en el área de emergencia.

Asimismo, señalaron que se vienen recortando las guardias médicas sin mayor explicación, lo que agrava la falta de personal y limita la capacidad de respuesta frente a casos críticos. Los profesionales de salud exigieron a la administración del hospital pronunciarse sobre estas decisiones.

Durante la protesta, una comisión de trabajadores ingresó a la sede regional para dialogar con las autoridades y solicitar mayor presupuesto para el sector. Advirtieron que continuarán las medidas de lucha si no obtienen soluciones inmediatas ante una problemática que, aseguran, pone en riesgo a la población.