El director adjunto de la Diresa Junín, Edwin Pari manifestó que el plan de prevención de lluvias recién se implementará en la última semana de setiembre.

Así respondió cuando le pedimos conocer las acciones ante la lluvias que afectan a los establecimientos de salud, como el hospital de Satipo que terminó como una coladera de agua, tras una tormenta la noche del último lunes, lo que evidencia las terribles condiciones del mencionado establecimiento de salud.

“Esta es una situación que no se predecía, no esta planificado, pero como salud tenemos un plan de contingencia”, acotó Edwin Pari, agregando que dicho plan se ejecutará a fines de mes. También para ese entonces, la Diresa tendría un reporte de los centros de salud en alto riego por su infraestructura.

¿Qué ocurrió?

Cabe recordar que la noche del último lunes, el área de neonatología del hospital de Satipo terminó literalmente convertido en una coladera luego de la intensa tormenta del lunes por la noche.

El personal que estaba de guardia, no podían creer lo ocurrido, ya que del techo, el agua discurría como una catarata. Ante lo ocurrido el personal registró en vídeos la terrible situación.

“Nos estamos inundando en neonatología, vean la catarata”, se escucha decir a una enfermera, mientras que, sus compañeras tratan de contener el agua, sin éxito.