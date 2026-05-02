El bloqueo de la Carretera Central en Pilcomayo, tras la muerte del joven Yuri Asorsa Herrera, evidenció el hartazgo de la población frente a la falta de seguridad vial en un punto crítico donde se unen seis vías. Vecinos exigieron medidas urgentes como señalización, semáforos y reductores de velocidad, responsabilizando a distintas entidades por la inacción.

Maritza Ramos, de la Junta Vecinal del barrio Maravillas, denunció que el problema fue advertido. “Desde el 2023 hemos solicitado señalización y seguridad vial, pero hicieron caso omiso. En este año ya hay tres muertes aquí. Es fácil inaugurar obras por conveniencia política, pero no ven la seguridad de la población”, indicó.

Por su parte, el vecino Fortunato Canchihuamán fue enfático al exigir soluciones concretas. “Esta es una vía donde se necesita rompemuelles, por más semáforo que pongan, los carros se pasan. Un rompemuelle sí baja la velocidad”, afirmó.

El regidor municipal Edgar Uceda se unió a la protesta ciudadana y advirtió que ya se había alertado sobre deficiencias en la zona. “No esperemos otra muerte más en este barrio. Invocamos al Gobierno Regional que culmine esta obra con señalización. No solo promesas, que den la cara”, enfatizó.

Los manifestantes demandan acciones inmediatas de las autoridades competentes para evitar nuevas tragedias en este punto de la Av. Las Américas.