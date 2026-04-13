Un efectivo de la Policía Nacional del Perú protagonizó un gesto que ha sido destacado en redes sociales, al ayudar a una mujer con discapacidad a ejercer su derecho al voto durante las Elecciones Generales 2026 en la región Junín.

El hecho ocurrió en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, en San Agustín de Cajas, donde la señora Julia Justa Pérez Marticorena (61) acudió a sufragar pese a tener dificultades para movilizarse debido a problemas en la columna y las piernas.

En las imágenes difundidas, se observa al agente policial cargando a la mujer sobre su espalda para trasladarla hasta su mesa de votación, permitiéndole cumplir con su deber cívico.

El acto ha sido resaltado como un ejemplo de inclusión, respeto y compromiso con el derecho al voto de todos los ciudadanos, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad.