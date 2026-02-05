Con el objetivo de fortalecer la inteligencia operativa y frenar la criminalidad, agentes de la Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Junín, realizaron diversos operativos en las últimas 48 horas que permitieron la detención de 93 personas por delitos como robo, hurto y atentados contra la vida, el cuerpo y la salud.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones también permitieron la captura de 38 personas con requisitorias vigentes y la intervención de 45 conductores por manejar en estado de ebriedad.

Vehículos recuperados y bienes incautados

Durante los operativos, la Policía logró recuperar 44 vehículos con orden de captura, intervenir a 14 ciudadanos extranjeros e incautar 17 teléfonos celulares reportados como robados o de procedencia sospechosa.

Asimismo, se impusieron 292 papeletas a conductores que incurrieron en diversas infracciones al reglamento de tránsito.

Caída de presuntos extorsionadores ‘gota a gota’ en El Tambo

En paralelo, efectivos policiales intervinieron un caso de extorsión bajo la modalidad de ‘gota a gota’ en el distrito de El Tambo, tras la denuncia de una comerciante que era hostigada por un préstamo informal cuyos intereses superaban los 3 mil soles.

La víctima señaló que recibía constantes amenazas mediante mensajes de WhatsApp y advertencias de que la deuda sería cobrada “de buenas o malas”. El último martes, incluso fue interceptada cerca de su vivienda para exigirle el pago.

Detenidos y evidencias

Tras la denuncia, agentes policiales lograron detener a Fernando Vásquez León (23) y Saidy Olazábal Escudero (26), este último identificado como bailarín, cuando se desplazaban en una motocicleta de placa 0783-KW por las calles Faustino Sánchez y Santa Isabel.

Durante la intervención se incautaron cinco celulares, una motocicleta, nueve tarjetas de crédito y tarjetas de las presuntas financieras ‘Serfin’ y ‘Las San Miguel’, que habrían sido utilizadas para otorgar préstamos informales.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si los detenidos forman parte de una red dedicada a la extorsión y al préstamo ilegal en la región.