En su visita a la región Junín, el titular de Promperú, Ricardo Limo, junto con altos funcionarios del sector, destacó a la región como la décima exportadora del país. En ese sentido, resaltaron productos tradicionales —sobre todo de la Selva Central— como el café, la piña, el cacao, el jengibre, la cúrcuma, la naranja y la maca.

Sin embargo, existen retos pendientes tanto para los productores y empresarios como para el Estado, a fin de aprovechar todo el potencial de Junín.

Según Limo, 148 de las 330 empresas exportadoras con base en la región (46 %) trabajan directamente con Promperú. Allí destacan productos “bandera” que hoy gozan de alta demanda en Estados Unidos y Alemania, sus principales destinos.

“Son productos que se consolidan a nivel internacional. Principalmente, son pequeñas y medianas empresas las que salen a estos mercados, pero necesitan capacitación, asistencia técnica e información”, detalló Limo.

El funcionario resaltó productos ícono de Junín como la trucha; no obstante, indicó que, a pesar de sus buenas características y de ser muy apreciada, los piscicultores de la región aún no están en la capacidad de atender la demanda internacional.

“Son todavía pequeñas empresas que necesitan los volúmenes requeridos para llegar a los mercados internacionales. Se tiene que hacer un trabajo fuerte de asociatividad, pues las pequeñas empresas no manejan volúmenes grandes. El mercado necesita ser abastecido los 12 meses del año, no solo una vez”, enfatizó.

Destacados

Junín no solo resalta en la exportación de alimentos; también lo hace en prendas de vestir (elaboradas con algodón y lanas de oveja y alpaca), artesanía —como mates burilados y arte textil— y orfebrería. Más recientemente, ha incursionado en la exportación de maquinaria e insumos para la agroindustria.

“Junín se ha convertido en proveedor de industrias y equipos para agroindustrias. Hay una fuente de desarrollo y las empresas están llegando a mercados latinoamericanos”, detalló Limo en referencia a la empresa huancaína Galixtech, que en el último periodo empezó a exportar productos a Ecuador y a otras zonas de Latinoamérica.

Oportunidades desaprovechadas

Sin embargo, aunque Junín exporta muchos alimentos, pocos se procesan como tal en la zona; es decir, la materia prima se traslada a otras regiones, como Lima, donde se procesa, se le da valor agregado y recién se exporta.

Esto deja de contar en la estadística regional y favorece a la jurisdicción que le da el valor agregado, explicó Igor Rojas Chu, director de las oficinas regionales de Promperú.

“En esta zona hay mucha quinua y maca que se produce en Junín, pero la estadística no cuenta para la región porque la materia prima se lleva a procesar a Lima. Entonces, cuando sale la estadística, el ubigeo es en Lima. ¿Desde cuándo Lima produce maca?”, cuestionó el funcionario.

En ese sentido, lo que falta, según Promperú, es inversión para implementar plantas con certificaciones de calidad e inocuidad, que son las que exige el comprador internacional.

“La casuística es que mucha de la producción no solo se va a Lima, se va a Huánuco o a Ayacucho para procesar. Entonces, hay una oportunidad de darle ese valor agregado dentro de la región”, detalló Rojas Chu.

Falta de una carretera adecuada

El presidente de Promperú también se refirió a la crisis de conectividad terrestre que enfrenta la macrorregión central, específicamente en torno a la vía Los Libertadores y la Carretera Central. Destacó que su pésimo estado resta oportunidades a las exportaciones de la zona centro, que hoy paga fletes más caros.

“Son dos carreteras vitales que se tienen que reparar. Esperamos que en los próximos años ya tengamos la Nueva Carretera Central, que nos va a permitir sacar los productos con menores costos. Para que tengan una idea, el cacao exporta 93 millones de dólares; el café, 192 millones de dólares, y el jengibre llega a casi 84 millones de dólares. Con menores costos y fletes, tendremos mejores exportaciones”, finalizó Ricardo Limo.