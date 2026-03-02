A pocos días del inicio de clases, el coordinador regional de APAFA en Junín, Ángel Huarcaya, informó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) registra un 94% de contratos firmados con proveedores en la región, mientras que a nivel nacional el avance supera el 96%.

“Faltaría prácticamente cuatro ítems a nivel regional”, explicó, en referencia a instituciones educativas que aún no completan el proceso. Huarcaya señaló que uno de los principales retos sigue siendo la desconfianza de los padres de familia debido a experiencias pasadas.

“En estos casi 14 años, por el fracaso del programa Qali Warma, los padres tienen una desconfianza con respecto a los productos y también a la cuota para el cocinado”, manifestó.

En ese contexto, indicó que en su última reunión se acordó que no existirá obligatoriedad de aportes económicos por parte de los padres para la preparación de los desayunos.

“Los que desean cocinar, que cocinen, pero bajo responsabilidad de los directivos de cada institución educativa”, afirmó, y advirtió que no se debe politizar el tema: “No queremos que se politice la alimentación escolar de nuestros hijos. ¿Quién pierde? Son los niños”.

Por su parte, el PAE del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que viene sosteniendo reuniones con diversas APAFAS de la región, entre ellas la COORDINAPAFAS Junín y asociaciones de instituciones educativas de Huancayo y Mazamari, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio alimentario a 186 946 estudiantes de 3 808 colegios públicos.

Como parte de las acciones previas al inicio del año escolar 2026, el programa detalló que inició la inspección técnica de almacenes en Concepción, Satipo y Pilcomayo para verificar el cumplimiento de estándares de higiene e inocuidad antes de la distribución de productos.

Además, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Mazamari, entregaron kits de cocina a ocho instituciones educativas y se impulsa la implementación de biohuertos y otras iniciativas complementarias para fortalecer la nutrición escolar en la región.