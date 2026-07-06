La historia volvió a cobrar vida en el paraje Chuo Uclo, en el distrito de Pucará, donde cerca de 3 mil actores participaron en la XIX Escenificación de las Batallas de Marcavalle y Pucará, realizada por el CXLIV aniversario de estos enfrentamientos de la Campaña de la Breña. Estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Policía, escolares, pobladores y mujeres caracterizadas como rabonas recrearon el combate liderado por el mariscal Andrés Avelino Cáceres frente al ejército chileno, en una actividad que buscó fortalecer la identidad cultural.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, destacó la importancia de preservar esta tradición para las nuevas generaciones.

“Cada vez más marca históricamente la participación y la revaloración de todos los pobladores, en especial de los jóvenes, para que se sientan heroicamente en una región tan heroica como Junín. Yo creo que es la tarea más importante que debemos seguir trabajando”, afirmó.

Por décimo sexto año consecutivo, el coronel EP (r) Henri Delgado Diestro dio vida al “Brujo de los Andes”. El exoficial del Ejército señaló que este tipo de representaciones permiten acercar la historia a la población.

“Es importante que los jóvenes vean una escenificación basada en hechos reales, históricos, que sucedieron acá, en Pucará y Marcavalle”, indicó. Agregó que el triunfo peruano fue posible gracias al apoyo de “las guerrillas, los comuneros, las rabonas y toda la población del Valle del Mantaro”, recordando que las rabonas fueron “el soporte logístico de la guerra”.

Al finalizar la escenificación, Delgado confesó que interpretar al héroe nacional sigue siendo un motivo de orgullo.

“Físicamente los años pasan factura, pero la emoción aumenta; crece y con una buena organización se hace más real”, expresó. Asimismo, exhortó a la población a mantener vivo el legado histórico. “No se olviden de su identidad, de ser peruanos, huancaínos y pucarinos”.