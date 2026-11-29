El jefe de la Región Policial Junín, General PNP César Calero Cisneros, informó que la Dirección contra la Corrupción en la región Junín, detuvo a 15 personas en flagrancia en el año 2026. Se trata de efectivos policiales, funcionarios y servidores públicos de municipalidades y el Gobierno Regional. Además, capturaron a dos requisitoriados por delito contra la administración pública.

Alerta. A los detenidos se les investiga por delito de cohecho y tráfico de influencias. Unas 6 personas fueron detenidas por el delito de cohecho activo (en algunos casos donde intentaban dar dádivas a un efectivo policial que los denunció). Mientras que por el delito de cohecho pasivo, fueron detenidos 5 policías.

El delito de cohecho pasivo en ejercicio de la función policial está penado de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad. Se realizaron 4 operativos, la procuradora dijo, antes se detenían a policías por intentar corromper al ciudadano pero ahorra ocurre los contrario.

“No cometan actos de corrupción y cuando alguien los quiera tentar piensen en su madre, su padre, sus hijos y la familia, antes de cometer un ilícito”, remarcó el jefe de la Región Policial Junín, César Calero Cisneros, durante la foro participación ciudadana y control social frente a la corrupción, donde participaron policías de diversas unidades.

El jefe policial se comprometió a sensibilizar a los policías a trabajar con honestidad, integridad, transparencia para formar una sociedad más justas. De lo contrario, señaló que tendrán que decirle a sus familiares que fueron sancionados por un grave error. Además, invocó a la ciudadanía, que cuando se hace una denuncia deben poner puño y letra para ser firmes para lo cual su despacho está abierto a la ciudadanía.

Recordó que uno de los hechos de corrupción más sonados, se dio en Tarma, cuando un efectivo policial sacaba el arma y la entregaba a una organización criminal que la utilizaba para extorsionar a los ciudadanos. La policía logró desarticular a la referida organización criminal, integrada también por policías.