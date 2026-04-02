La región Junín dio inicio a sus actividades por Semana Santa con una colorida y calurosa recepción a los turistas en el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, donde autoridades e instituciones del sector turismo organizaron una cálida bienvenida cargada de tradición y cultura. La iniciativa fue impulsada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) Junín, en articulación con las municipalidades de Huancayo y Jauja, así como la Policía de Turismo.

Durante la actividad, los visitantes fueron recibidos con presentaciones de danzas típicas, degustación de bebidas calientes para combatir el frío y la entrega de dulces tradicionales jaujinos, generando una experiencia que resaltó la hospitalidad de la región. Estas acciones buscan posicionar a Junín como un destino atractivo durante estas fechas festivas.

La directora regional de DIRCETUR, Dania Vila Poma, destacó el trabajo articulado para brindar una experiencia positiva desde la llegada de los turistas. “Estamos dándoles la bienvenida al corazón de nuestro país, con mucha alegría, con apoyo de la s autoridades que nos acompañaron con estampas y danzas folclóricas, los hicimos bailar y sentir nuestra cultura, nuestra alegría”, señaló.

Asimismo, proyectó una importante afluencia de visitantes durante la Semana Santa. “Nosotros esperamos tener por lo menos 50 mil turistas en estas fechas a nivel de toda la región”, indicó, resaltando que los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía, cultura y actividades propias de la temporada.

En esa línea, remarcó que las celebraciones en Junín mantienen una fuerte identidad regional. “Nuestras actividades litúrgicas, culturales y gastronómicas siempre se expresan con identidad regional”, afirmó, anunciando además que las actividades de bienvenida continuarán en los terminales terrestres.

Norma Balvín, visitante que llega como todos los años junto a su madre al valle del Mantaro señaló: “Me da mucho gusto que reciban así a los turistas, es bueno para llamar la atención de los visitantes para conocer nuestro hermoso valle del Mantaro”.

Asegura que valora la iniciativa y resalta el impacto positivo en el turismo local.