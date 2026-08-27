La violencia contra las personas adultas mayores continúa siendo una problemática preocupante en el Perú. Según datos preliminares del Programa Nacional Aurora, entre enero y mayo de 2026 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 5,096 casos de violencia contra este sector de la población a nivel nacional. En este escenario, Junín registra 201 casos de agresiones físicas, psicológicas y económicas, cifra que representa el 3.9% del total nacional y coloca a la región en el sexto lugar entre las jurisdicciones con mayor número de casos reportados.

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,557 registros (30.6%). Entre las regiones del interior, Arequipa encabeza la lista con 556 casos, seguida de Cusco con 303, Áncash con 266, el Callao con 245 y Junín con 201. La cifra ubica al departamento entre los principales focos de violencia contra adultos mayores.

Víctimas. Las mujeres representan la mayoría de las personas afectadas. Del total nacional, 3,602 víctimas (70.7%) son mujeres y 1,494 (29.3%) son hombres. Entre las mujeres, el grupo de 60 a 69 años concentra la mayor proporción, con 1,686 casos (46.8%), seguido por las de 70 a 79 años, con 1,196, y las mayores de 80 años, con 720.

Uno de los aspectos más preocupantes del reporte es el vínculo entre las víctimas y sus agresores. En el 77.4% de los casos, equivalente a 3,942 registros, el presunto agresor fue un familiar. La pareja sentimental aparece como responsable en 979 casos, el 19.2%, mientras que solo 175 agresiones, equivalentes al 3.4%, fueron atribuidas a personas ajenas al entorno familiar o de pareja. La violencia, además, suele ser reiterada. Un total de 3,938 personas, el 77.28% de las víctimas atendidas, señaló que no era la primera vez que sufría una agresión. Solo 1,158 casos correspondieron a personas que denunciaron violencia por primera vez.