Un nuevo sismo de magnitud 3.5 se registró la madrugada de este viernes 31 de julio en la región Junín, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue percibido por la población de la provincia de Chupaca y forma parte de la actividad sísmica que se mantiene en el país debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El evento ocurrió a las 4:53 a. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca. El IGP informó que el sismo se produjo a una profundidad de 12 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0514

Fecha y Hora Local: 31/07/2026,04:53:28

Magnitud: 3.5

Profundidad: 12 km

Latitud: -12.17

Longitud: -75.36

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/D7nVOKVGpS — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2026

Según la información difundida por el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli en la localidad de Chupaca. Ese nivel indica que el temblor fue sentido por la población, aunque no se reportaron daños ni personas afectadas tras el evento.

Las autoridades continúan con el monitoreo de la actividad sísmica en la región. Hasta el momento, no se han emitido reportes sobre afectaciones en viviendas, infraestructura o vías de comunicación.

Este nuevo movimiento ocurre pocos días después del fuerte sismo que afectó a Junín el pasado 18 de julio. Como se recuerda, un terremoto de magnitud 5.1 dejó cinco personas fallecidas, decenas de heridos y provocó importantes daños materiales en distintos sectores de la región.

Tras el movimiento telúrico, diversas instituciones realizaron labores de evaluación y atención en las zonas afectadas. Con el nuevo sismo registrado este viernes, las autoridades mantienen la vigilancia permanente ante cualquier variación en la actividad sísmica.

Te dejo un bloque final con formato periodístico y usando guiones, ideal para cerrar una nota sobre un sismo.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Ante la ocurrencia de un sismo, las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia preparada y ubicada en un lugar de fácil acceso. Asimismo, se deberá incluir artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas posteriores a una emergencia.

Agua potable en botellas.

Alimentos no perecibles como conservas, barras energéticas o galletas.

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos de uso frecuente.

Linterna y radio portátil con pilas de repuesto.

Silbato para facilitar la ubicación en caso de quedar atrapado.

Documentos personales guardados en bolsas herméticas.

Cargador portátil para teléfono celular.

Mascarillas, alcohol en gel y artículos de higiene personal.

Manta, abrigo y ropa de cambio.

Dinero en efectivo en billetes y monedas.