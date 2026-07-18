A la fecha, al primer semestre del año 2026, en la región Junín, se registró un total de 39 mil 524 casos de infecciones de transmisión sexual en varones y mujeres, que se contagiaron por tener relaciones sexuales sin protección, es decir sin utilizar el condón, manifestó la coordinadora regional de la Estrategia de Prevención y control de ITS, VIH/Sida y hepatitis de la Diresa Junín, Jusbelly Vicuña.

Ante esta situación y en vista que se acercan las festividades del santiago, a nivel de los centros de salud y hospitales están ofertando a las personas adultas el uso del preservativo, para disminuir la probabilidad de contraer una infección de transmisión sexual.

“En el Valle del Mantaro, que se celebra el santiago y otras fiestas costumbristas a lo largo del año, se consume las bebidas alcohólicas, esto predispone a que una personas pueda tener una, dos y hasta 3 parejas sexuales de manera ocasional y ante ello es necesario el uso del preservativo para protegerse de las ITS y también del VIH”, advirtió Jusbelly Vicuña.

El infectólogo del hospital El Carmen, Oscar Vera Romero, ratificó que el riesgo persiste por el elevado consumo de alcohol en fiestas, que genera que las personas asuman acciones de riesgo, mantengan relaciones sexuales sin protección y terminen contagiadas con infecciones de transmisión sexual.

Ante la menor percepción de riesgo y el aumento de infecciones en adultos jóvenes, el objetivo es reducir las complicaciones graves a largo plazo, como la infertilidad o el cáncer.

DESCARTE. Un total de 74 mil 844 mujeres recibieron consejería mientras que los varones son 47 mil 74. Además, a 19 mil 597 mujeres se les dio un manejo sindrómico de las ITS esto en vista que 18 mil 727 tenían flujo vaginal compatible con ITS, 25 con úlcera genital, 1570 casos de síndrome de dolor abdominal bajo, 69 casos de condiloma, 12 casos de gonorrea, 188 casos de sífilis. A 245 se les procuró un manejo etiológico.

Mientras que 182 varones recibieron un manejo sindrómico de las ITS, 106 con descarga uretral, 44 con úlcera genital, 40 con condiloma, 155 con manejo etiológico, 14 con gonorrea y 215 casos de sífilis.

demás, las personas que tienen síntomas de algunas infección de transmisión sexual, pueden acceder a las pruebas de descarte de manera gratuita, incluso el tratamiento incluye también a la pareja.

El Ministerio de Salud informó que las infecciones de transmisión sexual (ITS) son causadas por virus, bacterias o parásitos. Se transmiten principalmente por vía sexual sin condón. Como muchas veces no presentan síntomas, pueden pasar desapercibidas y provocar complicaciones si no se tratan a tiempo.

Las ITS más frecuentes en el país son la sífilis, el herpes genital y la clamidia. Estas infecciones afectan sobre todo a personas jóvenes.

La sífilis es una infección bacteriana que se transmite por sexo sin condón. En su primera etapa puede aparecer una úlcera indolora en genitales o boca, que muchas veces no se nota. Si no se trata, puede afectar órganos vitales como el corazón o el sistema nervioso. En 2023, más del 30% de los casos de ITS en Perú fueron de sífilis. También preocupa la sífilis congénita, que puede transmitirse de la persona gestante al bebé durante el embarazo.

El Herpes genital es causado por el virus del herpes simple (VHS-1 y VHS-2). Puede producir lesiones dolorosas en genitales, ano o boca, pero a veces no presenta síntomas. No tiene cura, pero existen antivirales que reducen las molestias y el riesgo de transmisión.

La clamidia es una ITS bacteriana muy común y frecuentemente asintomática. Puede causar enfermedad inflamatoria pélvica e incluso infertilidad si no se trata.

En 2022, se estimó que 1 de cada 10 jóvenes sexualmente activos en Lima podría haber tenido clamidia sin saberlo. Esta ITS se trata fácilmente con antibióticos si se detecta a tiempo.

Se debe seguir el tratamiento completo si recibes un diagnóstico de alguna infección de transmisión sexual. No te automediques ni suspendas el tratamiento. Informa a tus parejas y motívalas a hacerse pruebas también.Si estás en embarazo, incluye pruebas de ITS en tus controles Algunas ITS pueden transmitirse durante el embarazo o parto. Detectarlas evita complicaciones en tu salud y la del bebé.

​Para el 2026, el Ministerio de Salud (MINSA) aprobó la Norma Técnica de Salud NTS 240-MINSA/DGIESP-2026 mediante la Resolución Ministerial ° 035-2026-MINSA. Esta norma establece los lineamientos de prevención, diagnóstico y tratamiento, destacando que las ITS más frecuentes son la sífilis, clamidia y el herpes.