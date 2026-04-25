Una inundación registrada la tarde del último jueves en el distrito de Yauli dejó varias familias afectadas luego del desborde del río Anchash, en medio de intensas lluvias en la zona. La emergencia se produjo alrededor de las 5:30 p.m. y alcanzó principalmente al barrio Cahuide, donde el agua ingresó a las viviendas causando severos daños materiales.

El alcalde distrital, Nelson Rupay, cuestionó la falta de medidas preventivas y responsabilizó a instancias regionales por la situación. “Se ha desbordado el río y han sido perjudicadas cinco familias. Esto tiene responsabilidad de la región, porque han dejado la carretera JU103 al nivel del río”, señaló. “Desde el año pasado advertimos del riesgo, pero nunca nos atendieron”.

Por su parte, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, José Vásquez, informó que el reporte preliminar da cuenta de ocho viviendas entre afectadas y damnificadas, con un total de 25 personas perjudicadas. “Se está brindando bienes de ayuda humanitaria según el requerimiento del alcalde distrital”, precisó.

El funcionario también advirtió que estos eventos continuarán en los próximos días, por lo que exhortó a las autoridades locales a reforzar la prevención. “Las emergencias son cíclicas y van a continuar, por eso es importante que las municipalidades presenten sus Planes de Gestión Reactiva”, sostuvo. En la zona continúan labores de limpieza y atención.