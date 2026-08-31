Cientos de fieles acompañaron este 30 de agosto la procesión de Santa Rosa de Lima en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, en la provincia de Concepción. Esto en el marco de las celebraciones por los 105 años de creación política de este distrito. La festividad congrega cada año a miles de visitantes atraídos no solo por las actividades religiosas, sino también por el Convento de Santa Rosa de Ocopa y su patrimonio histórico. El alcalde José Luis Castillo sostuvo que el principal atractivo del distrito es precisamente el turismo religioso y cultural.

“El tipo de turismo que se hace en Santa Rosa Ocopa es el turismo religioso cultural, es un tipo de turismo un poco especial y justamente hemos apuntado a ello”, afirmó.

La celebración llega además en una semana marcada por importantes reconocimientos al patrimonio de Ocopa. El jueves pasado fue colocado el “Escudo Azul” de la UNESCO en la Biblioteca Histórica del Convento, que resguarda cerca de 30 mil libros. Al día siguiente el distrito participó en una ceremonia de reconocimiento nacional por su patrimonio bibliográfico.

“El Escudo Azul es un emblema otorgado por la UNESCO a patrimonios que requieren priorización en su preservación y en caso de desastres, guerras o vandalismo, ser restaurados”, explicó el alcalde, quien recordó también que 73 libros de la biblioteca fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación entre el 2025 y este año.

El sábado, el canal del Estado estrenó un documental dedicado a Santa Rosa de Ocopa, producción que, según Castillo, recorre desde los primeros pobladores hasta la creación y evolución del distrito.

“Estamos muy emocionados, muy satisfechos porque estamos dejando algo que va a ser para todos, es un legado que describe los 300 años del convento”, señaló. Para el alcalde, este tipo de producciones y los recientes reconocimientos contribuyen a que Ocopa deje de ser un destino conocido principalmente por los visitantes locales.

La afluencia se hace especialmente visible durante estas fechas con la tradicional feria, que se extiende por casi dos kilómetros y reúne a comerciantes y visitantes desde el cruce de Alayo hasta el sector del convento. Castillo estima que entre 20 mil y 25 mil personas llegan al distrito durante estas jornadas para participar de las actividades y recorrer la feria.

“Una feria que ha ido creciendo y que tratamos de administrar y ordenarla mejor y procurando que también los feriantes sean del distrito”, manifestó.

Una de las proyecciones del municipio es fortalecer el vínculo con otros destinos de tradición franciscana, incluso mediante un eventual hermanamiento internacional que permita impulsar una ruta de turismo religioso.

Sin embargo, el crecimiento turístico no elimina las necesidades que todavía enfrenta el distrito. Castillo reconoció que persisten brechas principalmente en educación y salud, además de requerimientos en infraestructura y servicios.

“Imagínense se trata de distrito olvidado durante muchos años, estamos hablando de 50 años que no se ha avanzado; en cuatro años no se puede resolver todo”, sostuvo. Añadió que, pese a los avances en proyectos de pavimentación, riego y puentes, todavía existen obras pendientes y consideró que se ha logrado atender aproximadamente entre el 60 % y 70 % de las necesidades que encontró al asumir la gestión.