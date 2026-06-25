La Dirección Regional de Salud de Junín alertó sobre un posible riesgo de circulación de sarampión en la región, luego de confirmarse un caso positivo importado en un varón procedente de Puno que iba a Huancavelica, y habría tenido tránsito por Huancayo durante su desplazamiento, lo que genera preocupación por una posible exposición comunitaria.

El sector Salud informó que, si bien el caso ya está confirmado y bajo seguimiento, el paso del paciente por la región activa las acciones de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos. Las autoridades señalaron que se vienen reforzando las medidas de control para identificar de manera oportuna posibles casos sospechosos.

La directora de inmunizaciones, Jenny Camarena, aseguró que hay más de 50 mil dosis de la vacuna SPR. “Iniciaremos una campaña intensiva de cierre de brechas casa por casa para proteger principalmente a los vulnerables. Son dos dosis y la vacuna protege hasta 10 años”, precisó.

Indicó que la estrategia de contención se centra en la vacunación rápida de contactos y zonas de riesgo.

“Cuando se identifica un caso sospechoso se vacuna a su familia y a los alrededores en un radio de hasta cinco manzanas en las primeras 24 horas, porque la transmisión es altamente rápida”, advirtió.

El sector exhortó a la población a completar su esquema de vacunación y estar atentos a síntomas como fiebre y erupciones.