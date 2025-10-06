Se acabó la ilusión de Atlético Chanchamayo, para llegar al fútbol profesional vía la Copa Perú. El último representante de la región Junín en la Etapa Nacional del ‘fútbol macho’ perdió su duelo jugando de local, ante un público que llenó las graderías del Estadio Municipal de San Ramón, y alentó los 90 minutos de juego.

Con un buen planteamiento de juego, jugadores con dominio de balón y que corrieron los 90 minutos de juego, el Club Deportivo Anba de la región Puno, de visita ganó al Atlético Chanchamayo por 0 – 2, en la ida también venció 4 – 2, con ese resultado el equipo de la región Junín queda eliminado de la Etapa Nacional de la Copa Perú.

La consigna del equipo local, era ahogar a los visitantes con la calor de la selva central, sin embargo, el cielo nublado y lluvias durante el partido terminó refrescando a futbolistas que supieron concretar las jugadas que se elaboraban vía contragolpe.

A los 12 minutos de la inicial, salieron lesionados del campo de juego los jugadores Jean Mercado de la visita y Edson Vesgaz el cuadro local al chocar entre ellos cuando disputaban el balón.

Los goles del equipo puneño llegaron en la etapa inicial, a los 33 minutos de un fuerte remate anotó Ivan Quispe y a los 45 minutos aumenta el marcador Diego Angles de un fuerte cabezazo que no pudo controlar la defensa de los locales.

La etapa complementaria se jugó ante una persistente lluvia, favoreciendo a los visitantes que en todo momento controlaron el juego, la gran cantidad de aficionados que ingresaron al estadio Municipal de San Ramón salieron completamente mojados, se resalta que no dejaron de alentar a “Playa Hermosa”.