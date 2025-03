En la región Junín, los serenos municipales enfrentan diariamente múltiples peligros, en su labor de seguridad ciudadana, durante las 24 horas del día. Sin embargo, denuncian que trabajan sin el equipamiento adecuado y con un limitado respaldo de las autoridades municipales.

Nicke Quispe Soriano, coordinador general de la Asociación de Serenos del Perú en la región Junín, señala que: “las municipalidades incumplen con el equipamiento, con los medios de defensa y con las capacitaciones”.

Destaca que, a pesar de que existe un presupuesto destinado a la seguridad ciudadana, este no se ejecuta en su totalidad, dejando a los serenos en una situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Rubén Flores, otro representante del cuerpo de serenazgo en la región, resalta que los serenos son la primera línea de respuesta ante emergencias, pero no cuentan con herramientas básicas de defensa como grilletes, chalecos antibalas, gas pimienta, escudos y bastones.

“Nos mandan a patrullar las calles prácticamente desarmados, expuestos a la delincuencia y sin los medios necesarios para protegernos ni proteger a la ciudadanía”, señala.

Las diferencias en la implementación de equipos también son evidentes. Según Quispe Soriano, mientras en Lima algunas municipalidades han dotado a sus serenos con chalecos antibalas y armas no letales, en la mayoría de distritos de Junín apenas cuentan con uniformes adecuados.

“Solo agentes de Pangoa y Mazamari cuentan con un sistema eficiente de equipamiento y capacitación”, explicó.

Admirado

El “sereno valiente”, así lo conocen a Ruben Flores Chanca, quien ayer cumplió 49 años, y es recordado por haberse enfrentado a un colombiano que lo acuchilló cerca del parque Huamanmarca.

“Quizás ya no hubiera celebrado mi cumpleaños, ese día ha quedado grabado en mi mente. Yo fui a disuadir al colombiano que estaba cobrando a las damas de compañía y éste me atacó. Pude reducirlo y lo agarré hasta que llegará el refuerzo. Pensé que era leve la lesión, pero me había dañado los tendones”, contó el agente, padre de 3 hijos.

Ruben Chanca es natural de Moya en Huancavelica y desde hace 10 años trabaja como sereno, inició sus labores en el distrito de El Tambo y ahora labora en la Unidad del Serenazgo de Huancayo. Gracias a su valentía de un 21 de marzo del 2024, ahora, Ruben Flores pudo obtener una pasantía para viajar a El Salvador y capacitarse en seguridad ciudadana. Son solo 11 personas que viajarán a ese país y Ruben está entre ellos.

“Quiero capacitarme para mejorrar el servicio a la ciudadanía que me apoyó en ese momento más dificil”, dijo. Lo que le procupa a Ruben ahora es la falta de apoyo de las autoridades, pues el colombiano que lo atacó, Javier Castro (20), anda suelto en las calles y en cualquier momento podría volver atacar a otros en Huancayo.