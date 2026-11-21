Varias viviendas de material rústico resultaron destruidas y numerosos animales murieron tras el fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre. Los mayores daños fueron reportados en la comunidad de Tambopata, distrito de Ulcumayo, provincia de Junín.

Según las autoridades locales, el movimiento telúrico ocasionó el desplome de paredes de adobe y techos de corrales, dejando importantes daños materiales en esta zona rural.

Los ocupantes de las viviendas afectadas lograron salir a tiempo al percatarse de la intensidad del temblor. Sin embargo, varios animales quedaron atrapados bajo los escombros y murieron aplastados tras el colapso de las estructuras que los albergaban.

Defensa Civil evalúa los daños

Personal de Defensa Civil continuó durante la mañana de este sábado con la evaluación de las afectaciones en la comunidad, a fin de determinar la cantidad de viviendas dañadas y las necesidades de las familias perjudicadas.

El sismo se registró a las 7:09 p. m. del viernes 20 de noviembre de 2026, con una magnitud de 6.7 y una profundidad de 129 kilómetros, según el reporte sísmico.

El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la provincia y departamento del mismo nombre. Debido a su profundidad, el movimiento fue clasificado como un sismo intermedio.

Las autoridades continúan con el monitoreo de las zonas afectadas para establecer el alcance de los daños ocasionados por el fenómeno.