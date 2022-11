En jaque la agricultura. En la región Junín esta temporada debería haberse sembrado 116 mil 214 hectáreas, ya sea con cultivos transitorios o perennes. Sin embargo, a la fecha solo se tiene sembrado un 23 % siendo así un porcentaje que preocupa. “En sembríos transitorios están la papa y maíz, mientras que en perennes los árboles de café y cacao, entre otros alimentos. Pero este bajo porcentaje se debe a la ausencia de lluvias y el costo alto de fertilizantes”, informó la directora de Estadística e Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) Junín, Elizabeth Guerra Caso.

En ese sentido, aseveró que para estos días se debería tener mínimo el 50 % de hectáreas sembradas y a fines de noviembre o inicios de diciembre ya estaba el 100 %, pero apenas se alcanza el 23 % y este porcentaje podría tener graves consecuencias el próximo año. Explicó que el problema de la sequía es a nivel de la región, incluso a nivel nacional. “Como resultado, los agricultores que realizan siembra en secano están atrasando porque no hay lluvias, es decir, van a esperan que comiencen las lluvias. Además, en las zonas donde hay riego, han sembrado al 100 %, aunque también tienen escasez del líquido y han reducido el volumen de la producción”, precisó. A diferencia del 30 % de lo sembrado en tierras secas, ya la tierra esta arada, solo esperan las precipitaciones”, manifestó.

Guerra Caso, detalló que ahora va demorar la cosecha, si lo normal es que cosechen en abril, mayo y junio, ahora se retrasará esto y claro que el costo de la canasta familiar va a subir, incluso podría darse la escasez de alimentos.

Entre los productos se tiene la papa, alverja, haba y maíz. “Si esto sigue así, podría darse desabastecimiento de alimentos en los mercados. Hasta el precio de los productos subirán el próximo año, no solo por la falta de riego, también por el costo de fertilizantes, aún sigue caro”, alertó la directora de Estadística e Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) Junín.

Pronóstico

La ausencia de lluvias está afectando la sierra sur y centro del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que estas características se mantendrán hasta mediados de diciembre. “Al no haber nubosidad, porque no hay lluvias, tenemos cielo despejado, que lo que está haciendo es provocar incluso heladas que en esta temporada no son usuales. Esta anomalía se va a mantener por todo noviembre y parte de diciembre”, señaló la subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, Grinia Ávalos.

Y Guerra Caso coincidió con la proyección del Senamhi. “Las lluvias llegarían en la quincena de diciembre, y no solo es sequía, también hay veranillo que también afecta los sembríos”, remarcó.

Finalmente, comentó que se está evaluando todo para determinar la crisis en el sector. “Para poder requerir el estado de emergencia en el sector, urge tener datos exactos, entonces seguimos trabajando en eso. También necesitamos que los municipios cumplan con su trabajo ante el Indeci”, puntualizó.





