El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, informó ayer, que en el Perú se han confirmado dos casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K, tras los análisis correspondientes. Detalló que ambos corresponden a menores de edad que residen en Lima.

Lo triste es que ayer, el director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López reveló que solo hay 2 mil vacunas en Junín contra la influenza estacional para adultos mayores de 60 años, cuando la brecha que falta por cubrir es de 33 mil ancianos, considerado uno de los grupos más vulnerables.

PREOCUPA. “Las vacunas no nos van a alcanzar, porque tenemos una brecha de 33 mil personas y tenemos más de 2 mil, por eso la aplicación de la dosis que hay será para las personas con comorbilidades y adultos mayores”, explicó el director de Diresa, Clifor Curipaco.

Además se coordinó con la región Pasco, para el envío de un lote de mil dosis de vacunas, que ni siquiera alcanzará para cubrir a la población vulnerable.

Las dosis que aún quedan están disponibles en el hospital Carrión y en la Red de Salud de Chupaca. En los demás centros de salud, no hay disponibilidad de vacunas contra la influenza estacional.

La directora de inmunizaciones de Diresa Junín, Jenny Camarena Hilario, informó que de 17 mil menores de un año se logró vacunar al 75%, es decir que esta población está protegida.

DISPONIBLE. Lo bueno es que en la región Junín, si está disponible la vacuna contra el neumococo, ya que se cuenta con 70 mil frascos. Es por ello que invocó a los adultos mayores a concurrir a los centros de salud para ser vacunados contra el neumococo. A nivel nacional se han activado, los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo con el fin de contener la propagación del virus a nivel nacional. Como medida inmediata será recorrer los terminales terrestres y el aeropuerto para vacunar a adultos mayores contra el neumococo. Allí también se sensibilizará a la población a estar atento a los síntomas de la nueva variante como fiebre elevada, dolores de cabeza, muscular y de garganta.

En Junín no hay vacunas para influenza estacional, solo queda 2 mil dosis para ancianos.

Si hay vacuna contra el neumococo para los más vulnerables.

Dos menores de edad ya tienen la gripe A(H3N2)

CONFIRMA VICEMINISTRO DE SALUD

Vacunas Lo poco que queda es para los adultos mayores de la región

Riesgo alto

La gripe A(H3N2) es muy contagioso y el riesgo aumenta por las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2026, donde hay más flujo de personas.