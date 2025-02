Junín: PNP incauta 15 armas de fuego de empresa de seguridad

La población electoral de Junín, para las elecciones del 2026, es de 1 068 629, sumando un total de 70 608, un evidente aumento con relación a los predominantes de las elecciones pasadas (998 021). Esta cifra le permite colocarse entre las regiones con mayor cantidad de electores a nivel nacional.

Electores. El Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec) reveló que Junín es la séptima región del país con la mayor cantidad de votantes para las Elecciones Generales del 2026, con un total de 1 068 629, de las cuales 544 011 son mujeres y 524 618 varones.

El jefe regional del Reniec en Junín, Enrique Fortún, informó que el mayor número de votantes se encuentra en adultos entre los 30 a 59 años de edad (551 126), seguido por los jóvenes de 18 a 29 años (321 937) y 60 años a más (195 566).

Con relación a la ubicación de los electores, se detalló que la mayor cantidad está concentrada en la provincia de Huancayo (469 269), seguida de la Selva Central con Satipo (154 415) y Chanchamayo (138 738), además de Tarma (76 373) y Jauja (74 153),

Estas cifras se desprenden del simulacro de cierre del padrón para los comicios generales del 2026 que realizó el Reniec como parte de su campaña nacional “El Padrón Lo Hacemos Todos”.

Faltan actualizar. Otras cifras que se informaron a nivel de la región Junín, es que hay 396 certificados de defunción aún no han sido inscritos en la institución. Por otro lado hay 3978 adultos que no renuevan su Documento Nacional de Identidad (DNI) y mantienen el de menor de edad (DNI amarillo), lo que puede generar problemas en su identificación y participación en el proceso electoral del próximo año.

Además se registra que hay 73 841 de votación que tiene el Documento Nacional de Identidad vencido.

Otro dato preocupante que presentó Reniec es que existen miles de peruanos que no han actualizado su dirección en el DNI, lo que originaría gastos y viajes de los ciudadanos a sus lugares de votación o que no lleguen a ejercer su derecho. En ese sentido, se realizarán 200 mil visitas domiciliarias para verificar que el ciudadano viva en la dirección declarada en su DNI. A los que no se encontrarán se los retornará de oficio a la última dirección registrada en el Reniec.

La población electoral pasó a 26 316 857 los que tienen registrados como lugar de domicilio dentro del territorio nacional, mientras que 1 157 764 radican en el extranjero. Asimismo, un dato resaltante es que hay más mujeres votantes (13 850 301) frente a la de hombres (13 624 320). Con al suma se tiene un total de 27 474 621 personas conforman los preferidos hábiles, de 36 891 657 peruanos que cuentan con DNI.

El cierre del padrón electoral, por parte de Reniec, será el 12 de abril próximo, por lo que los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de esta institución, para que puedan actualizar sus datos, así como cambiar el DNI color amarillo para menores de edad, a el azul o electrónico en adultos.