La Comisión Multisectorial de Fiestas Patrias de la región Junín, integrada por el Gobierno Regional de Junín, la Prefectura Regional, la Municipalidad Provincial de Huancayo, la Policía Nacional del Perú, el Ejército Peruano, la Dirección Regional de Educación de Junín, la UGEL Huancayo y la Dirección Regional de Salud, acordó suspender las principales actividades cívicas programadas por el aniversario patrio.

La decisión se toma como muestra de solidaridad con las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1, que dejó seis fallecidos y cuantiosos daños materiales en la provincia de Chupaca.

Suspenden desfiles

Las autoridades informaron que quedó suspendido el desfile escolar previsto para el 22 de julio en Huancayo, así como las actividades protocolares del 26 de julio, entre ellas el Paseo de la Bandera y la Sesión Solemne, además del Desfile Cívico Militar programado para el 27 de julio.

Con esta decisión, 52 instituciones educativas de Huancayo dejarán de participar en el tradicional desfile escolar. Se trata de 19 colegios del nivel secundario y 25 instituciones educativas del nivel primario, además de ocho instituciones de educación superior, que ya venían preparando sus presentaciones para las celebraciones patrias.

Duelo regional

En reemplazo de las actividades festivas, el 26 de julio se realizará una Misa de Duelo y el izamiento del Pabellón Nacional a media asta, en homenaje a las víctimas del movimiento telúrico y como muestra de respeto hacia las familias damnificadas. La comisión precisó que la prioridad es concentrar los esfuerzos institucionales en la atención de la emergencia.