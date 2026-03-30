Las intensas lluvias que cayeron sobre el valle del Mantaro la tarde del último sábado, no solo inundaron viviendas y desbordaron ríos. Algunos estadios donde se juega la Copa Perú, también se vieron afectados por las fuertes precipitaciones y los encuentros tuvieron que suspenderse.

La Liga Distrital de Fútbol de Chilca, terminó suspendiendo la jornada programada para ayer domingo, luego de la inundación del estadio Coto Coto. Este recinto deportivo parecía una piscina con agua acumulada hasta en la pista atlética.

Otro de los escenarios afectados fue el estadio Imperial de Saños Chaupi, donde se juega la Liga Distrital de El Tambo.

En el distrito de Matahuasi (Concepción) también se reportó la inundación del Estadio Municipal de Matahuasi, dejando en suspenso la final de la fase distrital.

“Hay algunos estadios que se vieron afectados, para no perjudicar el desarrollo del cronograma que se tiene para la Etapa Provincial de la Copa Perú, (los partidos) se tendrán que reprogramar para jugarse en Semana Santa”, mencionó el directivo de la Liga Departamental de Fútbol de Junín, Carlos Gutiérrez.