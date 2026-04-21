Un sismo de magnitud 4.9 se registró este martes 21 de abril a las 11:18 a.m. en la región Junín, de acuerdo con el reporte oficial de monitoreo sísmico de Instituto Geofísico del Peru.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 42 kilómetros al suroeste del distrito de Huasicancha, en la provincia de Huancayo. El evento ocurrió a una profundidad de 106 kilómetros, con coordenadas aproximadas de latitud -12.54 y longitud -75.60.

Según el informe, la intensidad máxima alcanzó entre III y IV en la escala de Mercalli Modificada en la zona de Huasicancha, lo que indica un sismo de percepción leve a moderada por la población.

Las autoridades no han reportado, hasta el momento, daños personales ni materiales. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir las indicaciones de prevención ante posibles réplicas.