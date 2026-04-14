Con más del 60 % de actas procesadas a nivel nacional y una tendencia que obliga a una segunda vuelta, los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran una elección presidencial altamente reñida. En paralelo, la región Junín donde el avance supera el 64.5 % de actas contabilizadas refleja con claridad la fragmentación del voto: Keiko Fujimori lidera con 16,1 %, seguida por Alfonso López Chau con 12,0 % y Ricardo Belmont con 10,7 %.

Este doble escenario, tanto nacional como regional, evidencia un electorado disperso y sin mayorías claras.

En la elección parlamentaria, el conteo de votos para representantes por Junín avanza con mayor lentitud que el presidencial, con apenas un 2,059 % (senadores) y un 1,734 % (diputados) de actas procesadas y una fragmentada distribución entre múltiples fuerzas políticas.

Al Senado

A partir de este avance, la única curul para el Senado por la región Junín dependerá mucho del “voto de arrastre”. David Jiménez (Fuerza Popular) —actual congresista en busca de la reelección— es quien va primero, respaldado por el buen resultado de su partido. Le siguen Amador Vilcatoma (Ahora Nación) —quien bien podría dar la sorpresa por el buen desempeño de López Chau en Junín— y Cristhian Velita (APP), cuyo partido no pasaría la valla, lo que demuestra que no basta con la votación individual.

“Me mantengo sereno y a la espera de los resultados oficiales, con la confianza puesta en Dios y en el pueblo. Hemos hecho una campaña limpia y cercana a la gente, escuchando a nuestros agricultores, emprendedores, jóvenes y madres de familia. Desde el lugar que el pueblo me otorgue, seguiré siempre dispuesto a servir, mi compromiso no depende de un cargo”, señaló Jiménez.

A diputados

También desde este avance, se perfilan como virtuales diputados: Ana Patiño Urco (Fuerza Popular), mientras que en Ahora Nación hay una doble disputa entre César Augusto Muedas Balbiese y Ruth Zenaida Buendía Mestioquiari, la eventual incorporación de Buendía generaría expectativa por tratarse de una figura vinculada a la defensa de comunidades indígenas.

El mismo fenómeno se produce en las filas de Renovación Popular, pues Nancy Quispe Valeriano y César David Vásquez Caicedo Muñoz tienen la misma votación, En Juntos por el Perú Marlon Aguirre Ramos lidera la preferencia, Máximo Peralta Jorpa (OBRAS) sería otro virtual representante de Junín en la cámara de diputados.

Impresiones

Las primeras declaraciones de los candidatos reflejan cautela frente a los resultados preliminares. La virtual congresista Ana Patiño Urco señaló que esperará los resultados oficiales, aunque destacó la importancia de garantizar un proceso electoral transparente.

“Queremos que las elecciones sean limpias, ningún peruano debe quedarse sin votar”, sostuvo, en referencia a los problemas registrados en algunas mesas no instaladas. Además, expresó confianza en que su agrupación dispute la segunda vuelta y respalde la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Por su parte, César Augusto Muedas cuestionó el papel de las encuestas en la campaña.

“Invocábamos a que el ciudadano vote no por presiones ni encuestas, sino por dignidad”, afirmó, al tiempo que consideró que los resultados en Junín reflejan una decisión autónoma del electorado. También advirtió que la exclusión de mesas podría generar “suspicacias” si no se corrige adecuadamente.

En tanto, Marlon Aguirre evitó asumir una postura triunfalista y señaló que esperará el conteo final. Indicó que su organización mantiene expectativas de alcanzar representación parlamentaria e incluso lograr más de un escaño por la región.

Opiniones

El analista político Gines Barrios Alderete advirtió que los resultados imponen una exigencia de idoneidad que no necesariamente se refleja en los candidatos. En ese sentido, cuestionó el perfil de algunos postulantes, señalando que “no hay verdadera renovación, sino repetición de viejos vicios”. Barrios detecta observaciones comunes a los candidatos: trayectoría e inexperiencia.

“Muedas aparece como una excepción relativa. Su experiencia en el periodismo radial permite inferir cercanía con la realidad regional. Pero conviene precisarlo: conocer no es legislar. Junín requiere no solo comprensión de sus problemas, sino capacidad normativa y una labor de fiscalización eficaz” dijo.

“Respecto a Patiño y Jiménez, su presencia en el Parlamento confirma una constante preocupante: el clientelaje que sostiene a ciertos sectores del fujimorismo los mantiene vigentes pese a su escasa producción legislativa. Esta limitación se agrava, en el caso de Jiménez, con cuestionamientos por el uso de recursos públicos en beneficio propio, lo que erosiona la legitimidad de su representación” continuo.

“Este cuadro no expresa renovación alguna, sino la reiteración de viejos vicios con nuevos rostros. Y en una región urgida de soluciones, eso no es solo un error: es, lamentablemente, una irresponsabilidad colectiva” aseguró Barrios.

Respecto a Patiño y Jiménez, señaló que su presencia responde a estructuras políticas consolidadas, pero con limitaciones en producción legislativa, lo que —según advirtió— podría afectar la calidad de representación.