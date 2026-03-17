Pobladores de la comunidad de Racracalla, en el distrito de Comas, llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Junín para exigir la construcción de una institución educativa; sin embargo, en las primeras horas no fueron atendidos por el gobernador Zósimo Cárdenas, lo que generó malestar entre los asistentes.

Tras varias horas de espera, la autoridad regional finalmente recibió a los comuneros e instaló una mesa de diálogo para escuchar sus demandas. La protesta se suma a una movilización previa, en la que más de 70 pobladores bloquearon el ingreso al GRJ exigiendo la construcción del colegio Jorge Chávez Dartnell.

Luego de la reunión, el gobernador confirmó que la construcción del nuevo plantel se iniciará en el segundo semestre de este año, y aseguró que ya se vienen ejecutando otras inversiones en beneficio de la provincia de Concepción.

“La palabra se cumple”, señaló Cárdenas durante el encuentro, en el que se comprometió a atender las demandas de la población y avanzar con los proyectos educativos pendientes.