Increíble. A diario de entre 13, 37 y 49 conductores son sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol en Junín. Actualizando las cifras de la Región Policial de Junín, en seis meses y 21 días, son 3 mil 543 conductores detenidos por el presunto delito de peligro común.

La mayoría de los infractores son intervenidos a cualquier hora del día, especialmente los fines de semana donde caen hasta 49 infractores.

El número mayor de capturados bajo los efectos del licor son de la provincia de Huancayo. El domingo cayeron 49 conductores, el lunes 19 y el martes 17. En Huancayo retuvieron a: Luis S.P. (34), Eusebio B.S. (64), Juan R.M. (34), Juan C.C. (36), Víctor L.A. (21), Cristian L.V. (41). Marco M.V. (60), Gilver T.E. (42). Gian Marco E.P. (27), Kid B.P. (32), Maik C.V. (21), Jhon A.V. (33); Oscar M.P. (57) y otros.

Según los grupos etarios, la mayor proporción de personas detenidas son adultos jóvenes y de mediana edad. El grupo de 28 a 37 años lidera las cifras, seguido por el grupo de 18 a 27 años. Para los conductores de vehículos particulares, el límite máximo permitido de alcohol en sangre es de 0,5 gramos por litro (g/L).

Si la prueba de alcoholemia es positiva, se considera que el conductor está ebrio y puede ser sancionado administrativa y penalmente.

Para los conductores de transporte público, de mercancías y vehículos oficiales, el límite es más estricto: 0,25 g/L de alcohol en sangre. Las multas incluyen la suspensión de la licencia, retención del vehículo, sanciones económicas y si es agravante podrían ir a prisión.