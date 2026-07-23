Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo lograron desarticular la presunta banda delincuencial “La Hermandad de la Cruz Blanca”, dedicada al cobro de cupos extorsivos bajo amenazas de muerte.

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Los detectives ejecutaron un operativo en el distrito de El Porvenir tras recibir la denuncia de un empresario de la zona, a quien le exigían el pago de US$ 200 mil para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Se detuvo a tres personas identificadas como Enrique López Rodríguez, Miguel Germán Álvarez y Alexander Germán Ramírez, quienes serían parte de la banda delictiva.

Además, se incautaron 13 equipos celulares, 676 tarjetas SIM de distintas empresas y cuatro lectores biométricos, elementos utilizados para suplantar identidades y cometer sus ilícitos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Porvenir.