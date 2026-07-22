Después de un sólido trabajo de investigación y recolección de indicios realizado por la sección de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, se logró que la autoridad judicial dicte prisión preventiva de 18 meses contra José Misericordia Aguilar (35), alias “Chueco”, presunto implicado en el delito de homicidio calificado en agravio Víctor Hugo López De La Cruz, juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chicama.

VER MÁS: Trujillo: Disparan a un grupo de amigos en Florencia de Mora

Durante la audiencia virtual, las pruebas presentadas acreditaron su participación como cómplice, al haber facilitado el arma de fuego, motocicleta y casco utilizados en el hecho criminal.

La investigación policial minuciosa permitió consolidar los elementos probatorios, motivo por el cual el juez de la provincia de Ascope declaró fundada la medida cautelar.