Las enfermedades como la hipertensión y la diabetes avanzan sin síntomas y representan una seria amenaza para la salud en Junín. El médico especialista en medicina familiar, Jorge Pecart Huamán, advirtió que muchas veces se descubren recién cuando el paciente sufre un infarto, un accidente cerebrovascular o muerte súbita.

Pecart Huamán advirtió que existe una falsa buena salud.

“Muchas personas no cambian sus hábitos porque, al no sentir molestias, creen estar sanas. Sin embargo, enfermedades como la hipertensión y la diabetes avanzan sin síntomas y pueden manifestarse con un infarto o un accidente cerebrovascular”, señaló.

Agregó que el estrés laboral agrava el problema al elevar la presión arterial y los niveles de glucosa, incrementando el riesgo cardiovascular.

Alarmante. Por su parte, la licenciada Roxana Chaguayo Sánchez, coordinadora regional del área de Enfermedades No Transmisibles, recordó el reciente fallecimiento de un trabajador en la Sesión de Consejo Regional, a causa de un infarto y sostuvo que probablemente desconocía que padecía una enfermedad de fondo.

“Muchas personas minimizan síntomas como dolores de cabeza, zumbidos de oído o mareos y recurren a la automedicación en lugar de acudir a una evaluación médica”, indicó.

Los especialistas recomendaron realizar chequeos médicos, controlar la presión arterial y los niveles de glucosa, mantener una alimentación saludable, hacer actividad física y reducir el estrés. Asimismo, exhortaron a la población a no esperar síntomas, ya que la hipertensión puede manifestarse con un evento fatal.